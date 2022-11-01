Санду заявила, что Молдавия рискует остаться без тепла и света предстоящей зимой Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика в настоящее время переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электричества.

"Мы переживаем крупный энергокризис, и предстоящей зимой мы можем остаться без газа и электричества. Для молдавских потребителей тариф на газ вырос в шесть раз за последний год и в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее серьезная", - заявила Санду перед парламентом Румынии.

Также она уточнила, что "Газпром" в два раза сократил объем газа, поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины тоже прекратились, поэтому обеспечение республики энергоресурсами становится ежедневной задачей властей.

Ранее сообщалось, что половина жителей Германии боится замерзнуть зимой без российского газа. Опрос INSA показал, что для большинства жителей Германии повышение цен на энергоносители стало тяжелым бременем.