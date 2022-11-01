Медведев считает, что Запад провоцирует мировую ядерную войну

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад провоцирует мировую войну с применением ядерного оружия, и только “полная и окончательная победа России” может гарантировать предотвращение этого конфликта.

Как считает политик, возврат территорий Украине выступает угрозой существованию РФ и будет означать распад нынешней России. Медведев также подчеркнул, что такую цель украинские власти преследуют в контексте тезиса западных стран “России нельзя дать одержать победу в войне”.

Это,как он добавил, является поводом “для применения п. 19 Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания” и “прямой провокацией мировой войны с использованием ядерного оружия”.

Ранее сайт KP.RU писал, что замглавы МИД России надеется, что Западу хватит ума не применять ядерное оружие на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.