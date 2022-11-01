Путин поручил подготовить предложения по введению безвизового режима для иностранцев

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с рядом других профильных ведомств подготовить инициативы по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают РФ в туристических, деловых и образовательных целях.

"Правительству России подготовить совместно с МИДом России, МВД России, ФСБ России и представить предложения... по установлению… безвизового режима для осуществления поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях", - говорится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП. Президент отреагировал на повреждение Крымского моста.

Кроме этого, ранее российский лидер поручил обеспечить своевременные выплаты довольствия мобилизованным россиянам.