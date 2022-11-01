Мария Захарова: "Британия тасует премьеров как колоду крапленых карт"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Британии не допускают граждан к прямому голосованию, страна “тасует премьеров как колоду крапленых карт”, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Радио “Комсомольская правда”.

Как подчеркнула дипломат, Лиз Трасс тоже никто не выбирал. Жители Британии не делали этого ни через прямое, ни через косвенное голосование, заявила она.

“Они не допускают своих людей к прямому, а теперь уже даже к косвенному голосованию. То есть, эта колода карта крапленых тасуется так, как нужно политической элите. И сейчас элита, а мы привыкли к тому, что слово “элита” всегда употребляется в таком наивысшем каком-то значении и смысле. На самом деле, это не так”, - сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала объявившую об отставке Трасс позором Британии. Такого премьера Британия еще не знала, подчеркнула дипломат.