Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика
Эксклюзив kp.rukp.ru
1 ноября 2022 17:16

Мария Захарова прокомментировала переписку Трасс и Блинкена после подрыва "Северного потока"

Дипломат подчеркнула, что Россия никому ничего не приписывает, а только задает вопрос
Авторы (2):
Алексей ИВАНОВ
Алексей ИВАНОВ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запрашивает на официальном уровне, было ли в действительности письмо Трасс к Блинкену со словами “все сделано” после подрыва “Северного потока”, но никому ничего не приписывает, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала сообщения в СМИ о том, что премьер Британии якобы отправила госсекретарю США соответствующее послание сразу после ситуации на газопроводе.

“Еще раз подчеркну - эти данные начали циркулировать в медиасреде. Что делаю я? Я задаю прямой вопрос Лондону - отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США непосредственно после подрыва газопровода с таким содержанием. Как вы думаете, что тут же делают западные средства массовой информации, которые у нас объявлены иноагентами? Они тут же публикуют статью о том, что Россия распространяет фейк относительно сообщения, которое приписывается Лиз Трасс. Нет, минуточку, мы никому ничего не приписываем. Мы ничего не распространяем, того, в чем у нас нет уверенности. Мы спрашиваем…”, - заявила дипломат на Радио “Комсомольская правда”.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком начал распространять информацию, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс через минуту после первого взрыва на газопроводах “Северный поток” отправила госсекретарю США Энтони Блинкену текстовое сообщение, содержавшее одну фразу – “все сделано”.