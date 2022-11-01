Мария Захарова прокомментировала переписку Трасс и Блинкена после подрыва "Северного потока"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запрашивает на официальном уровне, было ли в действительности письмо Трасс к Блинкену со словами “все сделано” после подрыва “Северного потока”, но никому ничего не приписывает, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала сообщения в СМИ о том, что премьер Британии якобы отправила госсекретарю США соответствующее послание сразу после ситуации на газопроводе.

“Еще раз подчеркну - эти данные начали циркулировать в медиасреде. Что делаю я? Я задаю прямой вопрос Лондону - отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США непосредственно после подрыва газопровода с таким содержанием. Как вы думаете, что тут же делают западные средства массовой информации, которые у нас объявлены иноагентами? Они тут же публикуют статью о том, что Россия распространяет фейк относительно сообщения, которое приписывается Лиз Трасс. Нет, минуточку, мы никому ничего не приписываем. Мы ничего не распространяем, того, в чем у нас нет уверенности. Мы спрашиваем…”, - заявила дипломат на Радио “Комсомольская правда”.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком начал распространять информацию, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс через минуту после первого взрыва на газопроводах “Северный поток” отправила госсекретарю США Энтони Блинкену текстовое сообщение, содержавшее одну фразу – “все сделано”.