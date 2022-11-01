Сенатор Джабаров заявил, что Турция не станет вводить санкции против России в угоду ЕС Фото: REUTERS

Сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему Турция не вводит санкции против Москвы. Никаких гарантий, что завтра та или иная страна не присоединится в данным мерам, нет. Но тем не менее, поведение Турции, способной работать с разными сторонами, позволяет надеяться на то, что она останется нейтральной.

Джабаров соглашается, что Запад пытается всячески давить на другие страны и это проявляется уже не в первый раз.

- Но несмотря на порой противоположные позиции Анкары и Москвы, Турция, продолжает давнее взаимодействие, — сказал сенатор.

Он отметил, что наши страны взаимодействуют уже несколько лет. Не стоит забывать, что многие годы Турция «стоит в очереди» на принятие в ЕС, но этого не происходит и, возможно, не произойдет.

Хотя в текущих условиях Анкара может быть рада такому развитию событий.

- Дело в том, что Евросоюз сейчас на фоне кризиса уже не выглядит таким привлекательным «клубом» как это было лет 10–15 назад, - комментирует сенатор NEWS.ru.

Турции выгодно сотрудничество с России: во-первых, развивается туристическое направление, а во-вторых, есть перспектива что эта страна станет новым хабом для российского газа.