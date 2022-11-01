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НовостиЭкономика1 ноября 2022 18:33

Инвестор Кудинов назвал минимальную сумму для запуска своего бизнеса

И посоветовал не влезать в долги до тех пор, пока не будет четкой уверенности, что проект приносит деньги
Елена АКИМОВА
Инвестор Кудинов назвал минимальную сумму для запуска своего бизнеса

Инвестор Кудинов назвал минимальную сумму для запуска своего бизнеса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт», инвестор и отельер Кирилл Кудинов назвал минимальную сумму, которая потребуется чтобы запустить свое дело.

Часто начинающие бизнесмены задаются вопросом: сколько денег требуется в качестве стартового капитала, чтобы перекрыть первые расходы. Одни считают, что достаточно иметь 200-300 тыс. рублей на регистрацию юрлица, аренду офиса и найм первых сотрудников. Другие добавляют к сумме несколько миллионов.

Но эксперт уверен, что стартовать можно всего со 100-200 тысяч рублей. За эти деньги можно будет начать работать и решать первые проблемы. Но важно, чтобы была просчитана финансовая модель бизнеса, определена целевая аудитория, проведена реклама.

Есть важное правило – не получив минимального подтверждения, что придуманная модель рабочая, нельзя влезать в долги.

- Не стоит брать займы и неисполнимые обязательства. Работать надо исключительно по предоплате — это дает возможность привлекать сторонних подрядчиков и не минимизировать свои временные затраты на создание продукта, - сказал эксперт «Газете.Ru».

Ранее член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев дал советы, как выгодно инвестировать средства на бирже. Аналитик напомнил, что при покупке акции не должно быть мыслей "лишь бы что-то приобрести". Также нельзя поддаваться панике и ужасу. В следке должна быть экономическая логика, а еще оптимальное вложение от полугода, сообщает Москва 24.

А меж тем, тысячи россиян считают себя жертвами финансовой пирамиды. Всему виной мода на инвестиции. Специалисты советуют не торопиться и тщательно проверять компании, в которые вкладываетесь, сообщает телеканал "360".