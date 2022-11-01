Инвестор Кудинов назвал минимальную сумму для запуска своего бизнеса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт», инвестор и отельер Кирилл Кудинов назвал минимальную сумму, которая потребуется чтобы запустить свое дело.

Часто начинающие бизнесмены задаются вопросом: сколько денег требуется в качестве стартового капитала, чтобы перекрыть первые расходы. Одни считают, что достаточно иметь 200-300 тыс. рублей на регистрацию юрлица, аренду офиса и найм первых сотрудников. Другие добавляют к сумме несколько миллионов.

Но эксперт уверен, что стартовать можно всего со 100-200 тысяч рублей. За эти деньги можно будет начать работать и решать первые проблемы. Но важно, чтобы была просчитана финансовая модель бизнеса, определена целевая аудитория, проведена реклама.

Есть важное правило – не получив минимального подтверждения, что придуманная модель рабочая, нельзя влезать в долги.

- Не стоит брать займы и неисполнимые обязательства. Работать надо исключительно по предоплате — это дает возможность привлекать сторонних подрядчиков и не минимизировать свои временные затраты на создание продукта, - сказал эксперт «Газете.Ru».

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