Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября 2022 года Фото: Александр КОЦ

Принудительная эвакуация будет проводиться в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября 2022 года, об этом сегодня сообщили местные власти. Жителей района призвали оперативно покинуть населенные пункты из-за высокого уровня военной угрозы.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли мост на дамбе Каховской ГЭС в Херсонской области.

Также ранее артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО. Власти региона сообщили, что огонь велся со стороны южного пригорода Запорожья, который который сейчас контролируют ВСУ. Там подчеркнули, что целью выступали населенные пункты, находящиеся рядом с линией разграничения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.