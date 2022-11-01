WSJ: Саудовская Аравия направила США данные о "неизбежной атаке" из Ирана Фото: REUTERS

Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям в королевстве, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

По информации источников, США, Саудовская Аравия и некоторые другие страны в регионе повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил.

Как отмечает издание саудовские официальные лица заявили, что Иран якобы планирует совершить атаки как на само королевство, так и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Тегеран якобы идет на это, чтобы "отвлечь внимание от внутренних протестов", говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Иран хотят "поставить США синяк под глазом", поддерживая Россию. Эксперты полагают, что эти две ближневосточные державы оказывают помощь Москве для ослабления интересов Запада