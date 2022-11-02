Находящаяся семь месяцев в коме женщина родила девочку

В Индии женщина в коме родила здорового ребенка.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Индии женщина родила здоровую девочку, находясь в коме в течение семи месяцев. Историю рассказывает издание The Times of India.
Речь идет о 23-летней женщине из индийского города Буландшара. Она попала в аварию, когда ехала на заднем сиденье мотоцикла, за рулем которого был ее муж. ДТП произошло 31 марта 2022 года. Женщина была без шлема. Она получила множественные травмы головы и перенесла несколько операций.
Как рассказал изданию профессор Дипак Гупта, женщина уже была без сознания, когда ее доставили в больницу. Обследование показало, что она была на сороковом дне беременности. Она до сих пор находится в коме.
«Женщина открывает глаза, но не реагирует на окружающее», - рассказал профессор Гупта.
Муж женщины оставил работу, чтобы ухаживать за супругой.
Тем временем петербурженка родила ребенка после месяца на ИВЛ и двух дней в коме. Беременность непривитой женщины осложнила тяжелая форма коронавируса.
Также ямальские врачи помогли матери, впавшей в кому, родить ребенка весом 790 грамм.
Ранее в Башкирии женщина в коме родила здоровую девочку.