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НовостиЗдоровье1 ноября 2022 23:13

Врач назвал первые признаки катаракты

Офтальмолог Куренков назвал снижение контрастности и затуманивание первыми признаками катаракты
София ГОНЧАРОВА
Врач назвал первые признаки катаракты

Врач назвал первые признаки катаракты

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал россиянам о первых признаках появления катаракты.

По словам эксперта, чаще всего человек не замечает или не обращает внимание на признаки, если не посещает врача хотя бы раз в год для профилактики. Доктор отметил, что одним из таких признаков является помутнение хрусталика. Об этом пишет NEWS.ru.

- Если же пациент не ходит на прием, то может быть снижение контрастности, цвета могут становиться блеклыми, затуманивание, нечеткое зрение, на более поздних стадиях катаракты человек отмечает жалобу - как будто он видит через запотевшее стекло или сквозь целлофановый пакет, - рассказал Куренков про признаки катаракты.

Эксперт также добавил, что обычно катаракта встречается у людей развивается после 50-60 лет и требует наблюдений или принятия оперативных решений. Он объяснил, что при операции вместо помутневшего хрусталика медики устанавливают искусственный прозрачный хрусталик.