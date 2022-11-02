Концерн "Калашников" увеличит производство всей линейки оружия в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концерн «Калашников» намерен в следующем году увеличить производства всей линейки своего оружия. Об этом в среду, 2 ноября, журналистам сообщил президент группы компаний Алан Лушников.

«На следующий год закладываем дальнейшее увеличение производственной программы по всей нашей номенклатуре», - заявил президент компании, уточнив, что речь идет и о стрелковом оружие, и о высокоточном оружие, а также о снарядах и беспилотниках.

Кроме того, Лушников напомнил, что на 2022 год увеличение производства оружия концерном закладывалось еще в 2021 году. Тогда решили увеличить производство на 40%.

Лушников также сообщил, что концерн начал поставки новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа в российские войска. «Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно. Часть находится в разработке и выйдет на серию в следующем году», - пояснил он.