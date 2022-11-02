Эрдоган заявил о восстановлении деятельности "зернового коридора" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор возобновил свою деятельность, отметив, что соответствующая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, а также переговорами министров обороны Турции и России.

«Еще одна новость, после моих вчерашних переговоров с Путиным и переговоров нашего министра обороны с Шойгу: зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12.00, как и был запланирован заранее», - заявил турецкий лидер в ходе заседания правящей партии в среду, 2 ноября.

Тем временем, в Министерстве обороны Российской Федерации в среду, 2 ноября, заявили, что благодаря Организации Объединенных Наций (ООН) и Анкаре удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании «зернового коридора» для ведения боевых действий против Москвы.