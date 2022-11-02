Андрей Чибис объявил о завершении частичной мобилизации в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел в региональном правительстве заседание штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области.

«В соответствии с указаниями Президента России об окончании частичной мобилизации все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, в регионе завершены. Вручение повесток в Мурманской области прекращено. Добровольцы и желающие служить по контракту могут также продолжать обращаться в военкоматы», – объявил Андрей Чибис.

Губернатор добавил, что регион на постоянной основе продолжает оказывать помощь нашим бойцам.

«На этой неделе будет отправлено обмундирование в Печенгу, а на следующей неделе машины со сформированной дополнительной помощью отправятся в Ленинградскую область, а также ребятам подразделений Северного флота, которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в регионе в рамках акции «Север Помогает» собрано более 27 тонн дополнительной помощи.

«Спасибо неравнодушным северянам, предпринимателям, которые продолжают активно помогать нашим бойцам. Хочу отметить организацию работы регионального отделения «Единой России» под руководством Эвелины Макаровой. Отдельная благодарность сенатору Татьяне Сахаровой, которая с первого дня подключилась к работе. Сильные эмоции вызывают письма солдатам, которые пишут наши школьники», – подчеркнул глава региона.

Губернатор также сообщил, что в области продолжает работу горячая линия 122, где северяне могут получить ответы на вопросы по осеннему призыву, а также консультацию по вопросам частичной мобилизации. С 21 сентября на линию поступило более 4,3 тысячи звонков.

Кроме этого, он напомнил, что в 12 муниципалитетах области начали работу отделения Центра поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции.