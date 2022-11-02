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НовостиВ мире2 ноября 2022 11:29

Британия ввела санкции против экс-руководителей металлургической компании "Евраз" Фролова и Абрамова

Лондон расширил антироссийские санкции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лондон расширил антироссийские санкции

Лондон расширил антироссийские санкции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания расширила санкционный ограничения в отношении России. В «черный список» попали бывшие руководители российской металлургической компании «Евраз» Александр Фролов и Александр Абрамов.

«Абрамов и Фролов, известные владением крупной доли в российской компании-производителе стали Evraz, попали под санкции», - сказано в документе, опубликованном в среду, 2 ноября, на сайте британского правительства.

Также санкционные ограничения введены в отношении российских предпринимателей: гендиректора компании «Сибур-РТ» Альберта Шигабутдинова и главы ОАО «Татавтодор» Айрата Шаймиева.

Накануне, власти Великобритании заявили о расширении ранее введенных санкционных ограничений на поставки золота из России. Как писал сайт KP.RU, новые санкции на импорт касаются золота, которое было переработано в третьей стране, однако содержит металл российского происхождения.