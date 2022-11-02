Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил отмену моратория на смертную казнь для украинских диверсантов.

По словам политика, на сегодняшний день в России начали действовать «разнообразные жовто-блакитные диверсанты». Он указал на молодых иностранных студентов, которые «совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе».

«То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале, добавив также, что на сегодняшний день привычным делом стали «насквозь отбитые мозги».

Медведев напомнил, что во время Великой Отечественной войны «никто не цацкался» с теми, кто по приказу нацистов вел подрывные работы в тылу. «Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия», - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день мораторий на смертную казнь, который действует сейчас в России, «весьма гуманно». «В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», - добавил Медведев.