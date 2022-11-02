Захарова сообщила, что Москва ответит на заморозку российских активов на Западе

Мария Захарова заявила, что Россия придумает способ, как ответить на "воровство" резервов и активов страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена выработать адекватный ответ на решение недружественных стран о заморозке активов и резервов страны. С таким заявлением выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как сообщила дипломат в ходе своего традиционного брифинга, сейчас властями РФ "прорабатываются соответствующие меры", которые могут стать ответом на действия западных государств.

Также Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы в случае, если Запад примет решение о конфискации замороженных российских средств или об их передаче кому-либо (сейчас в ряде западных стран обсуждается вопрос о передаче арестованных активов и резервов РФ Украине).

"Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство", - подчеркнула Захарова, сообщив, что действия недружественных стран по отношению к активам РФ являются "в корне недопустимыми".