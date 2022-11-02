Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 ноября 2022 12:22

Захарова сообщила, что Москва ответит на заморозку российских активов на Западе

По словам представителя МИД РФ, сейчас на высоком уровне прорабатываются соответствующие меры
Александр КИСЛОВ
Мария Захарова заявила, что Россия придумает способ, как ответить на "воровство" резервов и активов страны

Мария Захарова заявила, что Россия придумает способ, как ответить на "воровство" резервов и активов страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена выработать адекватный ответ на решение недружественных стран о заморозке активов и резервов страны. С таким заявлением выступила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как сообщила дипломат в ходе своего традиционного брифинга, сейчас властями РФ "прорабатываются соответствующие меры", которые могут стать ответом на действия западных государств.

Также Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы в случае, если Запад примет решение о конфискации замороженных российских средств или об их передаче кому-либо (сейчас в ряде западных стран обсуждается вопрос о передаче арестованных активов и резервов РФ Украине).

"Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство", - подчеркнула Захарова, сообщив, что действия недружественных стран по отношению к активам РФ являются "в корне недопустимыми".