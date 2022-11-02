Зеленский заявил, что хочет увидеть черноморское побережье и Крым Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и собирается поехать в Крым.

"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте. На уточняющий вопрос о том, когда это случится, Зеленский сказал, что не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", - добавил он.

Напомним, в ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его супруга Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России.

Ранее сайт CRIMEA.KP.RU также писал, что Зеленский перестал платить коммунальные услуги за свою квартиру в Крыму.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.