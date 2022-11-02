Захарова заявила, что Россия «не закрывает дверь» в переговорном процессе по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва «не закрывает дверь» в переговорном процессе по Украине и готова к любым контактам по данному вопросу, однако при этом страна намерена исходить из национальных интересов.

«Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова отметила, что Москва «опирается на ситуацию на земле, на свои цели и задачи и на свои национальные интересы». Кроме того, как заявила дипломат, на данный момент Россия может констатировать непоследовательность, а также отсутствие сплоченности в подходах к переговорам у Запада.

«Видим, как день ото дня меняется тональность у коллективного Запада: то они за переговоры, то они за поля боя, то они за окончательную и безоговорочную победу, то они опять за переговоры, то они за мир, то они вообще против России и все», - отметила официальный представитель МИД РФ, добавив, что сейчас российская сторона будет исходить из задач и целей, которые были определены руководством страны.