Владимир Мазур наградил аграриев Томской области

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор Томской области Владимир Мазур вручил передовикам аграрной отрасли региона медали, почетные грамоты и благодарности.

12 тружеников села получили золотые и серебряные медали Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», семерым присвоено звание «почётный работник агропромышленного комплекса России».

Почётными грамотами и ведомственными знаками отличия ветерана труда отмечены шесть аграриев, благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ - 13 человек.

За участие в конкурсе «Достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий» в номинации «Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)» диплома и бронзовой медали Минсельхоза РФ удостоен глава Асиновского района Николай Данильчук.

«Сегодня сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. Даже в сложных условиях, связанных с текущей ситуацией, в режиме ограничений, АПК продолжает стабильно работать. В этом году вы в очередной раз продемонстрировали стойкость, упорство и высочайший профессионализм», — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур на церемонии награждения.