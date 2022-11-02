Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 ноября 2022 12:50

Поставляемое Украине западное оружие оказывается на черных рынках Северной Европы

ABC: Поставляемое Украине западное оружие оказывается на черных рынках Северной Европы
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Часть западного оружия, поставляемого Украине, оказывается на черных рынках Европы. Об этом сообщает испанская газета ABC.

Сообщается, что наименование данного оружия, а также его объемы не назывались в связи с секретностью, но через некоторое время часть переданных Украине образцов оружия правоохранительные органы Хельсинки увидели на черных рынках самой Финляндии, а также других стран Северной Европы.

Как отмечается, после обнаружения на черном рынке финского вооружения, которое ранее было передано Киеву, страны Северной Европы всерьез обеспокоились данной проблемой. Кроме того, опасения высказали в Европоле и Интерполе. При этом издание сообщает о том, что подобное поведение украинских чиновников не повлияло на решимость стран Северной Европы продолжать помогать Киеву в военном отношении.

Тем не менее испанское издание считает, что история с обнаружение переданного Украине оружия на черных рынках может негативно сказаться на имидже самой страны, а также отразиться на заинтересованности стран Европейского союза в восстановлении украинской территории по окончании боевых действий.