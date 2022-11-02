Американский ретейлер одежды Gap покидает российский рынок

На данный момент Gap обладает 11 магазинами в России, десять из которых находятся в Москве Фото: EAST NEWS

Крупный американский ретейлеров одежды Gap принял решение уйти с российского рынка и закрывает все магазины в стране. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на консалтинговую компанию CORE.XP (ex. CBRE), а также представителей рынка недвижимости.

О полном уходе Gap из России сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, отметив, что продавать бизнес компания не планирует, указав также на то, что еще до начала специальной военной операции на Украине бренд был непопулярным в России. Цветкова уточнила, что на данный момент Gap обладает 11 магазинами в России, десять из которых находятся в Москве, а один - в Санкт-Петербурге.

Данные об уходе Gap без продажи бизнеса подтвердил генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин. По мнению президента Magic Group, создателя универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александра Перемятова, российских покупателей не огорчит уход Gap.

«В связи с мартовским решением Gap Inc. приостановить поставки своей продукции в Россию сеть действительно находится в процессе свертывания своего бизнеса в нашей стране - он завершится после исчерпания любых оставшихся запасов товаров», - заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.