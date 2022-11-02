Власти Крыма национализировали имущество украинских олигархов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крымский парламент вынес решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в частности, речь идет о бахчисарайском комбинате "Стройиндустрия" и судостроительном заводе "Залив", сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"В собственность Республики Крым передано свыше 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко" (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив" ", - уточнил Константинов в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.