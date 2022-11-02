Херсон подвергся массированному обстрелу 18 ракетами со стороны ВСУ

Информации о погибших и пострадавших в результате обстрела Херсона украинскими боевиками-неонацистами пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины устроили массированных ракетный обстрел Херсона. Данные об этом распространило информагентство ТАСС со ссылкой на сообщение городских экстренных служб.

По предварительной информации, боевики ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами. При этом известно, что 12 ракет были успешно сбиты над городом российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее власти Херсонской области РФ провели перемещение жителей столицы региона, а также других районов и населенных пунктов области в связи с тяжелой ситуации на линии фронта. По данным херсонских властей, существовала реальная угроза ежедневных человеческих смертей в результате масштабных обстрелов муниципалитетов боевиками ВСУ и неонацистских украинских нацформирований.

При этом, как отметил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, "сдавать Херсон никто совершенно точно не собирается".