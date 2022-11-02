Пожар охватил общежитие в городе Олонец в Карелии

Пожарные эвакуировали 80 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серьезный пожар вспыхнул в городе Олонец в Карелии. Около 4 часов утра 2 ноября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит пятиэтажное здание на Полевой улице. Известно, что в нем располагается общежитие. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы: пожарные и скорая помощь. Об этом сообщает издание "КарелInform".

- Пожар в общежитии произошел из-за электрощитка, который вспыхнул между третьим и четвертым этажами, - пишет издание.

Из-за возгорания здание затянуло дымом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из общежития 80 человек, среди которых было несколько детей. Четырех жителей здания спасателям пришлось выводить на улицу, используя специальные маски для защиты органов дыхания.

Пожарные сработали очень быстро. В итоге, огонь успел повредить всего 4 квадратных метра помещения. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают причину возгорания щитка.