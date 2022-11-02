The Hill назвал запрет Сунака на фрекинг подарком Путину и катастрофой для Великобритании Фото: REUTERS

Решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака вновь ввести запрет на добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) в значительной степени отвечает интересам президента России Владимира Путина, нанося при этом удар по британской экономике. Такое мнение высказал обозреватель The Hill Роберт Брайс.

Журналист отмечает, что Сунак, заняв пост главы британского правительства, отменил решение его предшественницы Лиз Трасс, одним из первых решений которой было как раз снятие запрета на фрекинг.

«Введение Сунаком запрета на нефтедобычу из пласта - это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Действительно, Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед», - говорится в статье.

Брайс заявляет, что сильная энергетическая зависимость Великобритании от других стран может поставить страну в трудное положение в период кризиса, что, по его словам, уже происходит в Соединенном Королевстве. Как отмечается в статье, британские граждане уязвимы к высоким ценам на голубое топливо, потому что государство закрыло свои угольные электростанции.

«Если вы думаете, что возобновляемые источники энергии могут восполнить этот пробел, подумайте еще раз. Последние 12 месяцев или около того доказали, что привязка экономики к погодозависимым возобновляемым источникам энергии - это прямой путь к катастрофе», - отмечается в публикации.