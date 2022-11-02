Запорожская АЭС начала поставлять тепло в дома Энергодара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запорожская атомная электростанция (АЭС) начала работать на теплоотдачу, за счет чего в домах жителей города Энергодара появилось отопление. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой энергоблоки сегодня находятся в состоянии так называемого горячего останова. То есть, они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию», - заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК), отметив, что благодаря этому в дома города «начало поступать тепло».

Тем не менее, Карчаа уточнил, что «температура не столь высокая, как хотелось бы и сколько это нужно, но тепло пошло». Советник главы «Росэнергоатом» также не смог дать прогноз, когда электростанция сможет возобновить генерацию электрической энергии.