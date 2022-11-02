Белый дом обвинил КНДР в «тайных поставках» боеприпасов России для спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона есть данные о том, что Северная Корея якобы поставляет Москве «значительное число» артиллерийских снарядов для дальнейшего использования в рамках специальной военной операции на Украине, при этом скрывая реальный пункт назначения данных боеприпасов.

«У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине», - заявил представитель Белого дома, отметив, что Северная Корея маскирует данные поставки под отправления для стран Северной Африки и Ближнего Востока.

При этом Кирби не стал уточнять число снарядов, но заявил, что, по данным США, их объем «существенный». «Мы продолжаем следить (за ситуацией - ред.), чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения», - добавил он.

Как заявляет телеканал CNN, данные о таких поставках есть и в рассекреченных разведданных, которые, тем не менее, не содержат подробностей о количестве оружия, которое Пхеньян «поставлял» Москве, а также каким образом за него «платили».