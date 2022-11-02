Швейцария возобновила санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию" Фото: pixabay.com

Швейцария возобновляет санкции, введенные Евросоюзом в связи с "поставкой иранских беспилотников в Россию", но не возобновляет санкции ЕС в отношении Тегерана из-за протестов в стране, сообщил сегодня, 2 ноября, Федеральный совет.

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), департамент, отвечающий за санкции, совместно с федеральным департаментом иностранных дел (DFAE) принял решение о возобновлении санкций, введенных ЕС в связи с поставкой иранских беспилотников в Россию", - уточняется в заявлении на интернет-портале совета.

Ранее Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.