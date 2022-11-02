Синоптики пообещали теплый ноябрь во всей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Погода в ноябре текущего года будет выше климатической нормы на всей территории России. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, отметив. Что особенно заметные отклонения стоит ожидать на Урале и в Сибири.

«Прогноз на ноябрь. Вы видите, что по всей территории страны погода выше нормы и около нормы. Особенно заметные отклонения прогнозируются на севере Урала, севере Западной Сибири и Северной Сибири», - заявил синоптик, уточнив, что на европейской территории страны стоит ожидать температуру воздуха «около нормы, но все-таки на положительном фоне».

Вильфанд также сообщил, что «очень комфортную погоду» в ближайшие два-три дня, так называемую «золотую осень», следует ждать на юге Западной Сибири, а именно в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.