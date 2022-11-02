Пушилин сообщил о попытках контратак ВСУ на различных направлениях в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сделал важное заявление о ситуации на линии фронта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики Вооруженных сил Украины регулярно предпринимают различные попытки контрнаступательных действий на линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.

При этом, по его словам, в настоящее время все попытки контратак со стороны ВСУ успешно отбываются и обстановка в республике остается стабильной.

"Мы видим, что противник не оставляет попыток контратаковать", - рассказал врио главы ДНР в эфире Первого канала. По его словам, никаких глобальных успехов в ходе контрнаступательных действий на различных направлениях в ДНР ВСУ добиться не могут.

При этом Пушилин обратил внимание на продолжающиеся регулярные массированные обстрелы населенных пунктов республики со стороны Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что эти циничные атаки боевиков ВСУ и неонацистских нацформирований прекратятся лишь после того, как позиции украинских войск будут существенно отодвинуты (в этом случае снаряды ВСУ попросту не смогут долетать до мирных городов Донбасса).