Немецкие предприниматели не видят улучшений в экономике страны

Согласно опросу, проведенному Торгово-промышленной палатой Германии DIHK, практически все отрасли экономики Германии затронуты энергетическим кризисом Фото: REUTERS

Согласно опросу, проведенному Торгово-промышленной палатой Германии DIHK, практически все отрасли экономики Германии затронуты энергетическим кризисом, об этом сообщает издание Reuters.

«Примерно 82% из 24 тысяч опрошенных предприятий считают цены на энергоносители и сырье угрозой для бизнеса. По данным DIHK, это самый высокий показатель с начала ведения учета в 1985 году», - приводит данные опроса агентство.

Как отмечается, только 8% респондентов с оптимизмом ожидают улучшения ситуации, однако на пике кризиса в связи с пандемией коронавируса таких людей насчитывалось более 10%.

Глава DIHK Мартин Ванслебен отмечает: компании страшатся, что «худшее еще впереди».

При этом Ванслебен отмечает, что «немецкую экономику ждет не только суровая зима, но и трудный год».

DIHK приводит данные, что более половины предприятий прогнозируют сокращение объемов деятельности в течение года.

Кроме того, в публикации сообщается, что немецкое правительство ожидает рост экономики в текущем году на 1,4%, а в 2023-м спад на 0,4%.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, с началом спецоперации на Украине страны ЕС ввели антироссийские санкции и из-за высоких цен на энергию в Европе стали приостанавливать свою деятельность химические и сталелитейные заводы, бумажные фабрики и компании по изготовлению удобрений.