ВСУ возводят фортификационные сооружения вокруг Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укрепление рубежей обороны Киева, вокруг столицы создаются фортификационные сооружения.

"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - уточняется в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.