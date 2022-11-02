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НовостиПолитика2 ноября 2022 16:52

ВСУ возводят фортификационные сооружения вокруг Киева

Об этом сообщили в украинских сухопутных войсках
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВСУ возводят фортификационные сооружения вокруг Киева

ВСУ возводят фортификационные сооружения вокруг Киева

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укрепление рубежей обороны Киева, вокруг столицы создаются фортификационные сооружения.

"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - уточняется в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.