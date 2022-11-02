Рогов заявил, что находящийся под контролем Украины город Запорожье переполнен боевиками со всего мира

Владимир Рогов рассказал, что ВСУ активно перебрасывает зарубежных наемников к границам Запорожской области РФ Фото: из соцсетей

Украинские власти перебрасывают в контролируемый боевиками ВСУ город Запорожье огромное количество иностранных наемников. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуаций, распространил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Город Запорожье просто переполнен боевиками из 34 стран мира. Это просто сброс со всего мира в прямом смысле. При этом здесь есть даже экзотика, как бармалеи из Джебхат ан-Нусра* и Даиша, ну, бывшего ИГ**, они переименовали, сделали такой ребрендинг, но лидерами, конечно, являются такие группы боевиков, как поляки и граждане Грузии", - сообщил политик в эфире Радио "Комсомольская правда".

Ранее Рогов заявил о возможном начале боев за город Запорожье. По его мнению, попытки наступательных действий со стороны Киева в Запорожской области вполне могут быстро захлебнуться.

А уже после этого Вооруженные силы РФ могут получить возможность начать свое контрнаступление и попытаться освободить находящийся под контролем боевиков ВСУ город Запорожье, предположил член главного совета администрации Запорожской области России.

*Джебхат ан-Нусра - запрещенная в РФ террористическая организация **ИГ - запрещенная в РФ террористическая организация