Движение гражданского транспорта через Днепр остановлено после окончания эвакуации с правого берега Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Движение гражданских транспортных средств через Днепр было остановлено из-за завершения эвакуации жителей с правобережья Херсонской области, сообщили сегодня, 2 ноября, в администрации региона в Telegram-канале.

"Администрация Херсонской области приняла решение о временном прекращении движения гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу", - уточняется в заявлении.

Также указывается, что временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Под исключения попадают только транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продуктов и лекарств.

Ранее глава Херсонской области Сальдо сообщил о расширении зоны эвакуации населения на 15 километров от Днепра.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.