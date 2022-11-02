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НовостиПолитика2 ноября 2022 17:48

Зеленский призвал не бояться возможного начала ядерной войны

Украинский лидер публично обратился к гражданам своей страны и жителям Европы
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский выступил с крайне неожиданным заявлением по поводу возможности начала ядерной войны

Владимир Зеленский выступил с крайне неожиданным заявлением по поводу возможности начала ядерной войны

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не бояться ядерной войны. С соответствующим публичным заявлением он выступил в интервью чешскому телевидению.

«Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», — сказал украинский президент, отвечая на вопрос о возможности ядерной войны. Он не стал конкретизировать, почему, по его мнению, возможности начала масштабной ядерной войны бояться не стоит.

Ранее Зеленский публично призывал Запад наносить превентивные удары по РФ, чтобы предотвратить возможное применение Москвой ядерного оружия. Слова Зеленского резко раскритиковали российские власти, которые обвинили президента Украины в том, что он фактически требует развязать новую мировую войну.

На Западе элиты уже начали менять отношение к Зеленскому. Так, по сообщениям влиятельных американских СМИ, президент США Джо Байден в ходе одного из недавних разговоров с украинским лидеров в буквальном смысле "вышел из себя". Байдену крайне не понравилась реакция коллеги на предоставление военной помощи Киеву.