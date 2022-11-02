Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта Фото: REUTERS

Министерство промышленности и торговли России включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (групп товаров)... при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации... После группы 06 ТН ВЭД ЕАЭС дополнить строкой следующего содержания: Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус", - отмечается в тексте приказа.

Ранее Минпромторг РФ опубликовал полный список товаров, которые можно будет ввозить в страну через параллельный импорт, то есть без согласия производителя.

Также ранее ведомство предложило ввести временный запрет на экспорт изделий из древесины в недружественные страны. Ограничения затруднят европейским производителям наращивание мощностей за счет российского сырья, пояснили в Минпромторге.