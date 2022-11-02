Минпромторг России включил продукцию компаний Marvel, Disney Pixar и DC Comic в перечень для параллельного импорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продукция компаний Marvel, Disney Pixar, DC Comics включена в обновленный перечень для параллельного импорта, сообщили сегодня, 2 ноября, в Минпромторге России. Об этом говорится в соответствующем приказе министерства.

Также ведомство включило включило алкогольную продукцию в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта.

Ранее Минпромторг РФ опубликовал полный список товаров, которые можно будет ввозить в страну через параллельный импорт, то есть без согласия производителя. Отмечалось, что раньше, чтобы привезти в Россию товар на продажу, требовалось разрешение производителя. За ввоз продукции без разрешения правообладателя импортеру грозили многомиллионные штрафы, а товар могли уничтожить.

Кроме этого, ранее ведомство предложило ввести временный запрет на экспорт изделий из древесины в недружественные страны. Ограничения затруднят европейским производителям наращивание мощностей за счет российского сырья, пояснили в Минпромторге.