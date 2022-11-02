Военные Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные Сербии сбили вражеский беспилотник в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило сегодня, 2 ноября, Минобороны республики.

"В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича… частями Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения был нейтрализован коммерческий беспилотник, направлявшийся от Копаоника к Рашке. Дрон был сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка", - уточняется в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Тайваня сбили беспилотник Китая над островами архипелага Цзиньмэнь. Инцидент произошел в районе острова Шию.

Также ранее в Крыму сбили беспилотник, запущенный с территории Украины. Летательный аппарат повредил один из домов в Красноперекопском районе.