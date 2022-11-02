Автоэксперт предупредил о проблемах c машинами, ввезенными в страну параллельным импортом Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предупредил, что автовладельцы могут столкнуться с проблемами, покупая машину, ввезенную в страну параллельным импортом.

Среди таких трудностей - занижение таможенной стоимости, несоответствие экологического класса и сложности с подбором запчастей.

Машины, которые не были представлены на российском рынке, труднее обслуживать. Нельзя по VIN-номеру определить, какие запчасти ей необходимы. В итоге, на поиск нужных деталей уйдет больше времени.

Из-за заниженной таможенной стоимости, а такое бывает если машины проходят процедуру в странах-членах ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь), могут возникнуть сложности с постановкой на учет. Если на руках не окажется таможенных документов на такое авто, то придется делать запрос в ту страну, где проводилась процедура и ждать ответ. Порой до 2,5 месяцев.

Еще один важный момент: если окажется, что таможенный сбор занижен, то доплачивать его нужно исключительно в стране ввоза.

- В России владельца обяжут заплатить утилизационный сбор. Плюс могут возникнуть трудности с экологическим классом авто. Чаще такое бывает у машин из ОАЭ, там к этому показателю более низкие требования. Если будет выявлено несоответствие, то даже оформленный ранее авто могут снять с учета, - сказал «Газете.Ru» Хайцеэр.

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