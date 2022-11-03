Профессор дал советы, которые помогут отличить общение с искусственным интеллектом от живого человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Искусственный интеллект все активнее проникает в нашу жизнь. Алгоритмы становятся максимально близки к реальным жизненным ситуациям и часто понять, что общается с компьютером, может не каждый человек.

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов дал советы, как удостовериться в реальности собеседника.

Каждый человек так или иначе сталкивается с роботами и чат-ботами, порой даже не подозревая, что общается с виртуальным собеседником. Но часто их используют не только для блага, но и для мошенничеств.

- Можно постараться вычислить бота при помощи юмора и даже сарказма. У алгоритмов эти "особенности характера" чаще всего развиты очень слабо. Если на шутку вам отвечают со всей серьезностью, то высока вероятность, что собеседник – ИИ, - сказал «Ленте.ру» Шамиль Магомедов.

Еще один способ проверки, отправить в переписке знак препинания или число. Боты такому не удивляются и продолжают общение.

Еще один способ – это проверка орфографических ошибок. Попробуйте намерено переставить буквы в слове. Человек наверняка ее поймет, а ИИ – нет.

Скорость ответа тоже станет показателем. Если вам отвечают очень быстро, то вряд ли собеседник живой человек.

- Попробуйте резко сменить тему беседы. Реальный собеседник наверняка удивиться, а вот искусственный продолжит общение на новую тему, - заключил IT-эксперт.

Он посоветовал не бояться ботов, ведь они могут облегчить нашу повседневную жизнь. Но при этом стоит соблюдать цифровую гигиену – не сообщать личную информацию, не делиться данными банковских карт и так далее.

А тем временем, искусственный интеллект (ИИ) в российских многофункциональных истребителях Су-57 выполняет функции второго пилота. ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения, пишет газета "Известия".

В России есть собственная научная база для развития технологий биопротезирования, и ряд разработок в этой сфере выглядит весьма перспективно. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал директор Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Алексей Осадчий.