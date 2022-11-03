В Крыму владелец дельфинария выбросил в мире дельфинов

В Севастополе из дельфинария выбросили дельфинов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Севастополе в море выбросили нескольких дельфинов. Инцидент произошел в среду 2 ноября. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, дельфинов выбросил в море владелец дельфинария.

Развожаев назвал случай с дельфинами вопиющим, а владельца дельфинария, выбросившего не привыкших к жизни в природе животных, «монстром».

«Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Развожаев рассказал, что в ситуации разбираются полиция, Севприроднадзор и прокуратура.

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