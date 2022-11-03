Дмитрий Чернышенко обсудил с губернатором Самарской области создание цифрового социального паспорта семей военнослужащих

Самарская область стала первым регионом в стране, который приступил к созданию системы социальных паспортов. Фото: правительство Самарской области

В Москве прошла встреча заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Главной темой стала поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Самарская область стала первым регионом в стране, который приступил к созданию системы социальных паспортов семей военнослужащих. А для обеспечения ещё более оперативного сбора информации о семьях защитников Отечества в регионе была разработана специальная цифровая платформа, которая позволит отслеживать уже получаемые семьями меры поддержки и реагировать на новые обращения.

О разработке губернатор региона Дмитрий Азаров доложил Дмитрию Чернышенко. В настоящий момент система проходит тестирование и вскоре будет запущена в регионе. Цифровая платформа дополнит живое общение с семьями военнослужащих.

— Поддержка военнослужащих и помощь их семьям является одной из первоочередных задач региональной управленческой команды. Работаем с каждой семьей, выявляем потребности, проблемы и помогаем в их решении. Цифровая платформа позволит оперативнее отрабатывать запросы и лучше контролироваться исполнение, — сказал губернатор Самарской области.

Для оперативной отработки обращений по вопросам частичной мобилизации на территории Самарской области также была организована «горячая линия» 122 (кнопка 1 «Частичная мобилизация»), которая продолжает работать. С 24 сентября на нее поступило и было обработано более 23,5 тысяч звонков. По каждому вопросу были даны консультации, а если необходимо, соответствующие органы власти устраняли проблемы.

По словам заместителя председателя правительства РФ, в регионе кол-центры горячей линии работают без сбоев, нормативы по времени дозвона тоже выполняются. В ходе встречи обсуждались и другие вопросы, в том числе реализация национальных проектов развитие туристической отрасли в Самарской области.