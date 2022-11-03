Здание администрации Голой Пристани разрушено при обстреле ВСУ

Здание администрации Голой Пристани разрушено в результате ночных ударов ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли здание администрации Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в четверг, 3 ноября 2022 года.

"Во время обстрела никто не пострадал, - написал Стремоусов в своем телеграм-канале. - Но здание администрации полностью разрушено".

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска предприняли несколько попыток наступления в Херсонской области, все они были отбиты. По его словам, украинские боевики не могут пройти мощную линию обороны.

Напомним, 3 ноября в Мелитополе зафиксирована серия взрывов. По словам журналистов, были слышны 5-6 громких хлопков. Информацию подтвердили в городской администрации, уточнив, что работала система противовоздушной обороны (ПВО).