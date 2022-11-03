Названы симптомы язвы желудка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гастроэнтеролог Татьяна Елисеева предупредила россиян, что сильная ноющая боль в животе после приема еды является одним из симптомов язвы желудка.

Эксперт отметила, что при данном признаке стоит обратиться за квалифицированной помощью к врачу. Об этом пишет NEWS.ru.

- Лучше один раз сходить на ФГДС (фиброгастродуоденоскопия), чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. ... Это лучше, чем потом вместо гастроэнтеролога прийти к онкологу. Ноющая боль, похожая на голод, это типичная картина язвенной болезни. Но некоторые пациенты могут жаловаться на жгучую боль, - рассказала Елисеева.

Ранее сообщалось, что неосложненную язву желудка можно лечить дома под присмотром врачей, но при любом из осложнений может потребоваться срочная операция. В некоторых случаях врачам приходится удалять часть желудка, чтобы справиться с осложнениями патологии. Поэтому лучше заняться профилактикой и лечением еще на стадии гастрита, до возникновения серьезных дефектов.