Глава Минобороны Косова Мехай обвинил Сербию в нагнетании паники на общей границе Фото: pixabay.com

Министр обороны самопровозглашенной республики Косово Арменд Мехай заявил, что действия Сербии ведут к эскалации ситуации на общей границе с Косово.

По его словам, Белград ищет предлог для того, чтобы увеличить «численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств».

Ранее в Сербии заявили о вражеских дронах на территории страны, после чего сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности.

Напомним, накануне заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвал Белград забыть, что Косово является частью Сербией. Как писал сайт KP.RU, он уточнил, что присутствовал на переговорах между сторонами для того, «чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества».