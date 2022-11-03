Банк России прокомментировал сообщения о взломе его информационных систем хакерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк Российской Федерации опроверг сообщения о взломе хакерами его информационных систем, уточнив, что весь архив, который они выложили, был ранее в открытом доступе. Такое заявление в четверг, 3 ноября, сделала пресс - служба регулятора.

«Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это - документы, которые были в интернете в открытом доступе», - сказано в сообщении пресс – службы регулятора, где отметили, что «ни одна информационная система Банка России не была взломана».

Незадолог до этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram – канале разместил информацию, где говорилось о том, что украинские хакеры якобы получили доступ к сетям Центробанка Российской Федерации России, а теперь собираются опубликовать первые 27 тысяч полученных в результате взлома файлов.