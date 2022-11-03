Российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ при отражении атак на Купянском направлении

Российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ на Купянском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских подразделений на Купянском направлении, уничтожив более 130 человек, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. В результате огневого поражения уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви», – сказано в Telegram-канале ведомства.

На Красно-Лиманском направлении Вооруженные силы Украины безуспешно атаковали в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики. Также российские войска нанесли поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой народной республики. Украинские войска потеряли белее 200 человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражения противнику на Южно-Донецком направлении, остановив контрнаступление ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка ДНР. Были уничтожены около 80 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля. Столько же солдат противника были ликвидированы на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.