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НовостиВ мире3 ноября 2022 15:25

Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов к ЗСУ Gepard

Берн не может удовлетворить запрос, пока Киев участвует в международном вооруженном конфликте, объяснили швейцарские власти
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов к ЗСУ Gepard

Швейцария отказала Германии в реэкспорте на Украину боеприпасов к ЗСУ Gepard

Фото: pixabay.com

Швейцария отклонили запрос Германии разрешить реэкспорт боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard на Украину

По информации Reuters, министр экономики, образования и науки Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна не может удовлетворить запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя участвует в международном вооруженном конфликте». Как отметил глава Минэкономики Швейцарии, согласие на реэкспорт боеприпасов нарушит принцип нейтралитета республики.

Отмечается, что снаряды для ЗСУ Gepard поставлялись ранее немецкой армии при условии отказа от их передачи третьей стороне без согласия Берна.

Напомним, Германия должна была начать поставлять Украине (ЗСУ) Gepard в июле этого года.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times заявлял, что поставляемые Германией на Украину зенитные установки Gepard устарели.