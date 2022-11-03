Ленинградская область и Российская академия образования расширяют сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования подписали губернатор Александр Дрозденко и президент Российской академии образования Ольга Васильева. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область и Российская академия образования договорились о расширении сотрудничества. Регион и государственная академия наук объединят усилия для развития регионального образования и повышения его конкурентоспособности. Прежде всего, речь идет о внедрении новых образовательных программ, отвечающих современным требованиям, а также о повышении квалификации ленинградских педагогов.

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования 3 ноября подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева.

«Новое соглашение - более серьезное и широкое: начиная от дошкольной программы и заканчивая высшей школой, подготовкой профессиональных учителей, внедрением профессиональных команд педагогов и их сопровождением в период становления, - рассказал Александр Дрозденко. - Я вижу основу нашего сотрудничества в том, чтобы помочь тем педагогам, кто приходит в систему образования Ленинградской области - детский сад, школу, училище, техникум, высшее учебное заведение - состояться, как профессионалам. И, конечно же, отдельный раздел - поддержка и воспитание особых детей.

По словам главы региона, эксперты РАО помогут провести аудит системы подготовки учителей в Ленинградской области, в том числе в государственном университете имени А.С. Пушкина.

«Те программы, которые еще десять лет назад считались очень эффективными, сегодня в какой-то части уже не работают, - отметил Александр Дрозденко. - Не случайно в Ленинградской области появляются инженерные классы, углубленное изучение предметов, связанных с цифровыми технологиями, и многое другое. Мы рассчитываем, что Российская академия образования нам будет помогать - с одной стороны дать детям Ленинградской области качественное образование, а с другой стороны - иметь гарантии, что у нас будут профессиональные педагоги».

Подписанное соглашение предполагает сотрудничество региона и РАО в сфере образования, совместную разработку и внедрение новых методик, образовательных технологий, средств обучения и воспитания.

Ольга Васильева подчеркнула, что Российская академия образования и Ленинградская область имеют давние дружественные связи и совместные научные интересы. Высокий уровень образования в области подтверждается результатами учащихся. Ленинградские школьники ежегодно побеждают в федеральных олимпиадах, зарабатывают высокие баллы на ЕГЭ и поступают в лучшие вузы страны. Подписанное соглашение открывает новые возможности для сотрудничества. Специалисты РАО будут оказывать всестороннюю научную и методическую помощь образовательным организациям региона. Кроме того, планируется расширить количество инновационных площадок, открывающихся в школах и вузах Ленинградской области.